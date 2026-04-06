Тернопільські правоохоронці зірвали діяльність нарколабораторії з оборотом у сотні мільйонів гривень

У Тернопільській області правоохоронці викрили та припинили діяльність організованої групи, яка займалася повним циклом виготовлення і розповсюдження наркотичних речовин по всій Україні. У межах масштабної спецоперації провели понад 50 обшуків, вилучили значні обсяги заборонених речовин, а також майно і кошти на мільйони гривень.

За даними слідства, до злочинної діяльності були причетні щонайменше 12 осіб. Десять із них уже затримані, усім оголошено про підозру. Кожен учасник виконував чітко визначену роль — від виготовлення наркотиків до їх транспортування та збуту в різних регіонах країни.

Операцію проводили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю разом зі слідчими, оперативниками та аналітиками поліції Тернопільщини. До викриття також долучилися працівники СБУ, а силову підтримку забезпечували спецпідрозділи.

Під час обшуків у семи областях вилучили близько 200 кг метадону, 127 кг екстракту опію, 20 тонн прекурсорів, а також канабіс і макову солому. За оцінками правоохоронців, із цієї сировини могли виготовити понад два мільйони доз наркотиків. Загальна вартість вилученого на чорному ринку сягає приблизно 700 мільйонів гривень.

Крім того, було ліквідовано нарколабораторію, облаштовану на території колишнього агропідприємства. У замаскованих приміщеннях виготовляли синтетичні наркотики, зокрема метадон, амфетамін і метамфетамін, а також фасували продукцію для подальшого продажу.

Правоохоронці також вилучили шість автомобілів і готівку в різних валютах — загалом на понад 5 мільйонів гривень.

Фігурантам інкримінують незаконне виробництво, зберігання та збут наркотиків, а також організацію місць для їх виготовлення. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі слідство триває, готуються клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів.