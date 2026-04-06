На Тернопільщині виявили тіло жінки: попередньо — нещасний випадок

Правоохоронці з’ясовують обставини смерті жительки Тернопільського району.

Повідомлення про виявлення тіла жінки в одному із сіл громади надійшло до поліції 5 квітня близько 15:15. Загиблу знайшли перехожі та одразу викликали правоохоронців.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановила особу померлої — це жителька села Гаї Гречинські 1950 року народження.

Попередньо відомо, що трагедія сталася близько 13:00. Ймовірно, жінка з необережності впала у водостічний канал і вдарилася головою об бетон. Ознак насильницької смерті під час огляду не виявлено.

Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. За цим фактом відкрито кримінальне провадження з позначкою «нещасний випадок», триває з’ясування всіх обставин.