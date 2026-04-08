Косуля застрягла в огорожі: тернопільські рятувальники прийшли на допомогу

У Тернополі рятувальники врятували косулю, що застрягла у металевій пастці.

Тварина астрягла в огорожі на прибудинковій території багатоквартирного будинку на вулиці Київській у Тернополі.

На місці події рятувальники виявили, що косуля опинилася затиснутою металевою конструкцією. Тварина була налякана та травмована, тому самостійно вибратися не могла.

До рятувальної операції залучили фахівців аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Діючи обережно та злагоджено, вони за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули металеві прути і звільнили косулю, не завдавши їй додаткових ушкоджень

Після порятунку тварину передали спеціалістам, які транспортують її до реабілітаційного центру для огляду та надання необхідної допомоги.