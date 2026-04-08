Косуля застрягла в огорожі: тернопільські рятувальники прийшли на допомогу

FB IMG 1775630382356

У Тернополі рятувальники врятували косулю, що застрягла у металевій пастці.

Тварина астрягла в огорожі на прибудинковій території багатоквартирного будинку на вулиці Київській у Тернополі.
 
На місці події рятувальники виявили, що косуля опинилася затиснутою металевою конструкцією. Тварина була налякана та травмована, тому самостійно вибратися не могла.
 
До рятувальної операції залучили фахівців аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Діючи обережно та злагоджено, вони за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули металеві прути і звільнили косулю, не завдавши їй додаткових ушкоджень
 
Після порятунку тварину передали спеціалістам, які транспортують її до реабілітаційного центру для огляду та надання необхідної допомоги.
 FB IMG 1775630394138
 
 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню