У Тернополі поновлено опалювальний сезон з 8 квітня

У Тернопільській міській територіальній громаді з 00:00 8 квітня 2026 року поновлено опалювальний сезон. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради через різке зниження температури повітря.

Комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» та його дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» доручено з цієї дати відновити подачу теплоносія з котелень.

Нагадуємо, що у разі появи проблем з опаленням або заповітренням у багатоповерхових будинках жителям слід звертатися до підприємства, яке обслуговує їхній будинок, або до керівників ОСББ.