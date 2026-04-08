У Тернополі поновлено опалювальний сезон з 8 квітня

У Тернопільській міській територіальній громаді з 00:00 8 квітня 2026 року поновлено опалювальний сезон. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради через різке зниження температури повітря.

Комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» та його дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» доручено з цієї дати відновити подачу теплоносія з котелень.
 
Нагадуємо, що у разі появи проблем з опаленням або заповітренням у багатоповерхових будинках жителям слід звертатися до підприємства, яке обслуговує їхній будинок, або до керівників ОСББ.
 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню