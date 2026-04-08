Поліція Тернополя затримала 60-річного чоловіка за сексуальні злочини проти неповнолітнього

Слідчі тернопільської поліції повідомили про підозру 60-річному чоловіку за вчинення особливо тяжкого злочину проти неповнолітнього.

Як виявило слідство, 14-річний хлопець познайомився з фігурантом у соціальній мережі ще на початку січня 2025 року. У ході розмови новий знайомий почав пропонувати неповнолітньому зустрітися. Хлопчик погодився. Фігурант оплачував дитині таксі та систематично надсилав гроші.

Як зазначають у відділі комунікації поліції Тернопільської області, під час однієї з таких зустрічей підозрюваний вчинив щодо неповнолітнього дії сексуального характеру без його добровільної згоди. Батькам хлопчик про знайомство та зустрічі з дорослим чоловіком не розповідав. Мама помітила дивну поведінку сина, а коли перевірила телефон, то виявила листування зі сторонньою особою, а також надходження коштів з невідомого рахунку, про що розповіла поліцейським.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік на електронних носіях зберігав ще й дитячу порнографію.

Фігуранту слідчі Тернопільського райуправління поліції повідомили про підозру за ч. 1 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей) Кримінального кодексу України. Крім того, йому інкримінують зґвалтування неповнолітнього - вчинення дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілого, що передбачено ч. 3 ст. 152 ККУ. Відповідатиме перед законом тернополянин й за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Обрали фігуранту й запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Оперативний супровід кримінального провадження здійснюють співробітники міграційної та кіберполіції під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів окружної і обласної прокуратур.