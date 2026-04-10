Голова громади під слідством через знищення дерев у парку «Загребелля»

На Тернопільщині голову однієї з громад підозрюють у серйозному пошкодженні регіонального ландшафтного парку «Загребелля». За даними слідства, збитки довкіллю перевищили 8 мільйонів гривень. Правоохоронці вважають, що посадовець організував незаконну вирубку дерев у заповідній зоні, де будь-які подібні роботи заборонені. Він нібито дав вказівку комунальникам розчистити ділянку, забезпечивши їх транспортом та інструментами. Самі працівники, як зазначається, не знали, що порушують закон — просто виконували наказ.

У результаті було знищено 248 дерев різних порід — серед них верби, клени, акації та алича. Більшість із них були здоровими.

Експерти оцінили завдану шкоду в понад 8,2 мільйона гривень. Якщо провину доведуть, посадовцю загрожує від 5 до 12 років ув’язнення.

Розслідування триває.