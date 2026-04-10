Неповнолітній у реанімації після наїзду авто в Тернополі

img dad4b3634b9022d0bf1fa7b2972cd81c

У Тернополі 9 квітня близько 22:30 сталася ДТП з постраждалим. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

За попередніми даними, 36-річний водій автомобіля Hyundai Kona, рухаючись проспектом Злуки у напрямку вулиці Тарнавського, збив пішохода 2009 року народження. Юнак перетинав проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Потерпілого з травмами та у непритомному стані було доставлено до медичного закладу.

У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

