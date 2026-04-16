Дефіцит донорської крові: у Тернополі шукають донорів 4– групи

У Тернопільському обласному центрі служби крові повідомили про критичний дефіцит донорської крові IV групи з негативним резус-фактором.

Йдеться про одну з найрідкісніших груп крові. У центрі наголошують: запаси 
цієї групи вкрай обмежені, тому закликають донорів не зволікати.
«Якщо у вас IV (–), просимо не відкладати і долучитися до донації найближчим часом», — повідомляють у центрі крові.
Фахівці зазначають, що кожна донація може стати вирішальною для порятунку життя. Особливо в умовах підвищеного навантаження на систему охорони здоров’я потреба у донорській крові залишається стабільно високою.
Здати кров можна у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: вул. Клінічна, 8.
У центрі також нагадують, що донорство — це безпечна процедура, яка допомагає врятувати життя іншим.

