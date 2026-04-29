Прокуратура Тернопільщини повідомила про підозру 15-річній школярці у замаху на вбивство однокласниці

У Тернополі 15-річній школярці повідомили про підозру у замаху на вбивство однокласниці. Про це інформує обласна прокуратура.
За даними слідства, інцидент стався 27 квітня 2026 року. Учениця 9 класу однієї з місцевих шкіл чекала свою однокласницю в під’їзді будинку. Коли дівчина підійшла, нападниця завдала їй кілька ножових ударів. Під час одного з них уламок леза залишився в голові потерпілої.
Постраждалу терміново госпіталізували, наразі її життю нічого не загрожує. Нападницю затримали правоохоронці.
Слідчі з’ясовують мотиви злочину. Серед основних версій — можливий булінг з боку потерпілої. У разі підтвердження цього факту діям інших причетних осіб дадуть відповідну правову оцінку.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування проводять ювенальні слідчі поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури.