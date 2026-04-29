Прокуратура Тернопільщини повідомила про підозру 15-річній школярці у замаху на вбивство однокласниці

У Тернополі 15-річній школярці повідомили про підозру у замаху на вбивство однокласниці. Про це інформує обласна прокуратура.

За даними слідства, інцидент стався 27 квітня 2026 року. Учениця 9 класу однієї з місцевих шкіл чекала свою однокласницю в під’їзді будинку. Коли дівчина підійшла, нападниця завдала їй кілька ножових ударів. Під час одного з них уламок леза залишився в голові потерпілої.