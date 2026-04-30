ДТП у Кременці: зіткнулися Daewoo Sens і Volkswagen Passat, вагітну жінку госпіталізовано

У Кременці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Інцидент трапився 29 квітня близько 9:40 на вулиці Київській, поблизу цукрового заводу.

За попередньою інформацією, місцевий житель, керуючи автомобілем Daewoo Sens, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, водійка якого зупинилася для здійснення повороту ліворуч.


Унаслідок аварії жінка, яка перебуває на 21-му тижні вагітності, була госпіталізована бригадою екстреної медичної допомоги до гінекологічного відділення.

Правоохоронці відібрали зразки крові в обох водіїв для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

