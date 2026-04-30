Суд обрав цілодобовий домашній арешт 15-річній школярці, підозрюваній у нападі на однокласницю в Тернополі

15-річній школярці, яку підозрюють у нападі з ножем на однокласницю, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідне рішення ухвалив Тернопільський міськрайонний суд за участі керівника обласної прокуратури Віталія Панченка.

Як повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, запобіжний захід призначено строком на два місяці. Підозрювана зобов’язана носити електронний браслет і виконувати визначені судом процесуальні обов’язки.

За даними слідства, інцидент стався 27 квітня 2026 року. Учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл чекала на однокласницю у під’їзді її будинку. Коли дівчина підійшла, нападниця завдала їй кілька ножових поранень.

Правоохоронці затримали підозрювану. Наразі триває встановлення мотивів злочину. Серед версій, які перевіряє слідство, — можливий булінг з боку потерпілої. У разі наявності будь-якої інформації щодо цієї ситуації громадян просять звертатися до правоохоронних органів.