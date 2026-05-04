Ворог вербує тернополян для коригування ударів

Невідомі пишуть від імені відомих телеграм-каналів, пропонують виїхати на місце прильоту, зняти зруйноване й людей. Обіцяють від 1000 грн за виїзд і до 55 000 грн на місяць. Це не підробіток - це збір розвідданих для ворога.

Про це попередив міський голова Сергій Надал:

«Стали відомі випадки, що вороги вербують тернополян, щоб коригувати удари по місту. Пишуть від імені відомих телеграм-каналів, обіцяють гроші за зйомку наслідків прильотів. Це державна зрада. Виявити вербувальника - теж допомога в обороноздатності держави».

Це не підробіток. Це зрада.

За коригування ударів по власній країні Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність до довічного позбавлення волі. Жодна сума не варта ні совісті, ні свободи, ні життів сусідів і рідних.

Що робити, якщо отримали таке повідомлення:

Не відповідайте і не погоджуйтесь. Зробіть скріншот листування. Передайте в СБУ - гаряча лінія: короткий номер 1516 або 0 800 501 482. Попередьте близьких - особливо молодь, яка може не розуміти, чим це насправді є.

Ворог не зупинився після 50 дронів. Він шукає очі всередині міста. Не давайте йому цього шансу. Поширте це попередження - кожен, хто знає, захищає.