У Тернополі в приміщенні ТЦК виявили тіло чоловіка: поліція з’ясовує обставини

Повідомлення про те, що в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у приміщенні вбиральні виявили тіло чоловіка, співробітники Тернопільського районного управління поліції отримали 23 травня.

Загиблий - 46-річний житель Тернополя. Як встановили поліцейські, цього дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, він зайшов до вбиральні та здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї.

Відомості за даним фактом слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою до кваліфікації "самогубство". Правоохоронці встановлюють обставини події.