На хабарі затримали начальника відділу Тернопільського ТЦК

37-річного підполковника одного з відділів Тернопільського ТЦК викрили на корупційній схемі. За даними слідства, він пообіцяв місцевому жителю, який перебував у розшуку, допомогти вирішити питання через свої зв’язки у центрі комплектування.

За 2500 доларів посадовець гарантував видалення з системи «Оберіг» інформації про розшук військовозобов’язаного та внесення відповідних змін до реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно з працівниками Територіального управління ДБР у Львові затримали підполковника під час отримання неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Правоохоронці продовжують встановлювати можливих спільників фігуранта. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.