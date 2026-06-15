На Тернопільщині чоловік загинув після падіння з ковша трактора

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 13 червня в селі Довжанка. За фактом смертельного нещасного випадку слідчі Тернопільське районне управління поліції розпочали розслідування.

За попередньою інформацією правоохоронців, близько 10:30 трактором марки JCB керував житель Тернополя. Під час руху з ковша спецтехніки випав 63-річний чоловік. У результаті падіння він отримав тяжкі травми.

На місце події оперативно прибули медики та надали потерпілому необхідну допомогу. Однак врятувати життя чоловіка не вдалося — від отриманих ушкоджень він помер.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Правоохоронці з’ясовують, за яких умов потерпілий перебував у ковші трактора та чи були дотримані вимоги безпеки під час виконання робіт.