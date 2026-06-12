Пільги збережено у всьому громадському транспорті Тернополя, попри зміну тарифу

З 13 червня у Тернополі діятимуть нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Попри зміну тарифів, усі пільги збережено в повному обсязі і в комунальному, і в приватному транспорті.

Рішення про тарифи ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради після незалежного аудиту, громадських обговорень і розрахунків фахівців управління транспортних мереж та зв'язку.

Власники «Соціальної карти тернополянина» їздитимуть за 19 грн – це найнижчий із трьох нових тарифів.

Три тарифи: скільки платить кожен

Вартість проїзду однакова в комунальному та приватному транспорті. Залежно від способу оплати тариф різний:

– 19 грн – при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта тернополянина»;

– 23 грн – при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

– 26 грн – при оплаті банківською карткою або пристроєм з технологією NFC.

Для порівняння: незалежний аудит підтвердив, що економічно обґрунтована вартість однієї поїздки в автобусі сьогодні становить 26,7 грн, у тролейбусі – 31,6 грн.

Пільги збережено без змін

Зміна тарифів не зачіпає захищені категорії. Учні та студенти Тернопільської громади й надалі їздять безкоштовно в тролейбусах і комунальних автобусах при пред'явленні «Соціальної карти тернополянина» категорій «Учнівська» або «Студентська», а в приватному транспорті – зі знижкою 50%. Безкоштовний проїзд збережено для 29 пільгових категорій населення – пенсіонерів, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та інших. Це не лише формальна норма, а й конкретна підтримка тих, хто її потребує найбільше.

Соціальна карта та «Єдиний квиток»

Оформити «Соціальну картку тернополянина» може будь-хто – не лише зареєстрований житель Тернополя, а й той, хто тут працює або навчається. Подати анкету можна онлайн через застосунок «е-Тернопіль». Картка в гаманці – це щоразу сім гривень різниці між тарифом за банківською карткою і тарифом для власників «Соціальної карти». Тернопіль залишається єдиним містом в Україні, де діє послуга «Єдиний квиток»: необмежена кількість пересадок між усіма видами транспорту – комунальним і приватним, автобусами й тролейбусами – протягом 30 хвилин.

Чому тарифи змінилися

Рішення ухвалено через суттєве подорожчання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин і комплектуючих, а також збільшення мінімальної заробітної плати та державних соціальних стандартів. Ці витрати формують реальну собівартість кожної поїздки – і ігнорувати їх означало б накопичувати борги комунального транспорту, а не утримувати його в робочому стані.