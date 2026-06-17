У Тернополі понад чотири години гасили масштабну пожежу на складі

У Тернополі 16 червня сталася масштабна пожежа у складському виробничому приміщенні на вулиці Текстильній. До ліквідації займання були залучені підрозділи ДСНС, а обставини події розслідують правоохоронці.

Повідомлення про загоряння надійшло до Служби порятунку о 07:41. За попередньою інформацією, пожежа виникла в складському приміщенні, де зберігалися сільськогосподарська техніка та комплектуючі до неї.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Через значну площу займання до гасіння залучили 50 рятувальників та 16 одиниць спеціальної техніки. Для моніторингу ситуації з повітря використовували безпілотний літальний апарат, а у важкодоступних місцях працював спеціальний робот пожежогасіння.

О 11:02 рятувальники локалізували пожежу на площі близько 1300 квадратних метрів, а о 12:02 повністю ліквідували загоряння. Після цього тривали роботи з проливання та розбирання конструкцій для запобігання повторному виникненню вогню.

Під час проведення рятувальних робіт співробітники ДСНС виявили у приміщенні працівника підприємства. Як з’ясувалося, 61-річний тернополянин намагався самостійно загасити пожежу до прибуття рятувальників, однак не зміг впоратися з вогнем і отримав опіки 2–3 ступеня різних частин тіла. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

За попередніми припущеннями фахівців, осередком займання могли стати паливо-мастильні матеріали, однак остаточну причину виникнення пожежі встановить експертиза.

За фактом події слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.