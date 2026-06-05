Пільги на проїзд у Тернополі буде збережено, хоча ціни на електрику та пальне штовхають громадський транспорт в Україні до катастрофи

Пальне дорожчає, електроенергія для підприємств зростає в ціні, а громадський транспорт по всій Україні опиняється під дедалі більшим фінансовим тиском.

У багатьох містах тарифи вже переглянули або готуються переглянути найближчим часом. Тернопіль також відчуває наслідки цієї кризи. Проте навіть в умовах стрімкого зростання витрат місто продовжує фінансувати транспортну систему та зберігати соціальні гарантії для пасажирів.

Місто щороку доплачує за кожну поїздку

До кінця 2026 року потреба у фінансуванні громадського транспорту Тернополя становить понад 328 млн грн. Це компенсація пільгових перевезень, підтримка роботи КП «Тернопільелектротранс», виплата зарплат працівникам, покриття різниці між реальною вартістю перевезень та доходами від продажу квитків.

Лише наприкінці травня місто додатково виділило КП «Тернопільелектротранс» ще 8,1 млн грн для забезпечення стабільної роботи підприємства. Фактично транспортна система Тернополя вже багато років працює завдяки постійній фінансовій підтримці міського бюджету.

Найбільший удар — ціна електроенергії

Якщо про подорожчання пального говорять часто, то значно менше уваги приділяють іншій проблемі — вартості електроенергії. Саме вона сьогодні стала одним із головних факторів зростання витрат електротранспорту по всій Україні. Тролейбуси не можуть працювати без струму. А електроенергія для підприємств за останні роки подорожчала в рази. Кожне нове підвищення вартості електроенергії автоматично збільшує собівартість перевезень. Саме тому проблеми з тарифами сьогодні виникають не лише в Тернополі. Їх мають практично всі українські міста, які утримують електротранспорт.

Аудит показав реальну ціну перевезень

Незалежна аудиторська компанія підтвердила обґрунтованість перегляду тарифів. Дизельне паливо за короткий період подорожчало майже на 49%. Зросли витрати на електроенергію, ремонт транспорту, технічне обслуговування та оплату праці. За висновками аудитора, економічно обґрунтований тариф сьогодні може становити понад 26 грн для автобусів і понад 31 грн для електротранспорту. Тобто навіть після перегляду тарифів мешканці сплачуватимуть менше від реальної вартості перевезень.

Україна вже пішла шляхом підвищення

Львів уже переглянув тарифи. У Луцьку проїзд коштує 24 грн. Київ розглядає тарифи від 26 до 30 грн. В Ужгороді діють тарифи від 20 до 23 грн. Причина всюди однакова — транспортна галузь більше не може працювати за цінами, сформованими кілька років тому.

Попри складну ситуацію місто продовжує вкладати кошти в розвиток громадського транспорту. У Тернопіль уже прибули нові тролейбуси «Електрон». Загалом протягом двох років місто отримає 44 сучасні машини. Низькопідлоговий транспорт, пандуси, кондиціонери, відеоспостереження та комфортніші умови для пасажирів — це результат інвестицій, які місто продовжує робити навіть у складний фінансовий період.

Чому зміни тарифів стали неминучими

Тернопіль максимально довго стримував зростання вартості проїзду. Місто зберегло пільги, безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин, підтримку учнів та студентів і продовжує фінансувати транспорт із бюджету. Але коли реальна вартість перевезень перевищує ціну квитка на десятки відсотків, а витрати щомісяця зростають, можливості такого стримування мають межу.