Смертельна ДТП на Тернопільщині: загинув водій позашляховика, постраждала пасажирка

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На Тернопільщині 4 червня близько 22:00 сталася смертельна ДТП.

У селі Гуштин, що на Чортківщині, зіткнулися два автомобілі.

За попередніми даними, водій Mercedes-Benz G-Class, мешканець Чернігівської області, виїжджаючи з другорядної дороги на трасу Бучач – Чортків – Скала-Подільська, не пропустив вантажівку MAN, унаслідок чого відбулося зіткнення.

Водій позашляховика 1992 року народження загинув на місці аварії. 21-річну пасажирку цього авто з травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за статтею 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації машин). Розслідування триває.

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