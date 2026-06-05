На Тернопільщині судитимуть водія вантажівки за смертельну ДТП, у якій загинув велосипедист

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо водія вантажівки, який став учасником смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Кременецькому районі, внаслідок якої загинув велосипедист.

Чоловіку інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, слідством встановлено, що 31 березня 2026 року водій вантажного автомобіля «MAN» перед виїздом та під час руху не перевірив належним чином надійність кріплення елементів транспортного засобу. Крім того, він відволікся від керування, не витримав безпечного інтервалу та своєчасно не зменшив швидкість, хоча мав можливість вчасно помітити небезпеку.

Рухаючись поблизу перехрестя з автодорогою М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» у селі Великі Млинівці, водій допустив наїзд відкритою частиною правого борта причепа на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку правим краєм дороги.

Унаслідок аварії потерпілий отримав тяжкі травми голови, хребта, тулуба та численні переломи. Попри надану медичну допомогу, чоловік помер у лікарні від отриманих ушкоджень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.