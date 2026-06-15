Шахрай на Тернопільщині видурив понад 150 тисяч гривень, обіцяючи допомогти звільнити військового з полону

Слідчі Тернопільщини оголосили підозру 40-річному мешканцю області, якого підозрюють у шахрайстві, скоєному в умовах воєнного стану. Йому інкримінують ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що чоловік був знайомий із потерпілою, оскільки вони проживали поруч. Після того, як у лютому 2024 року її чоловік потрапив у російський полон, підозрюваний почав спілкуватися з жінкою через месенджер та запевняв, що може посприяти його звільненню.

Під приводом допомоги у визволенні військовополоненого він переконав жінку переказати кошти. Протягом березня 2024 року потерпіла кількома платежами перерахувала на вказані рахунки понад 150 тисяч гривень.

Згодом чоловік повідомив про нібито додаткові витрати на послуги адвоката, який мав оформити необхідні документи та звернення до військової частини. Повіривши його словам, жінка переказала ще понад 4 тисячі гривень.

За версією слідства, отримані гроші підозрюваний використав для власних потреб. Загальна сума збитків, завданих потерпілій, склала 154 435 гривень.

Слідчі також з'ясували, що чоловік не мав жодного відношення до процесів обміну чи звільнення військовополонених. Чоловіка потерпілої повернули з російського полону під час обміну в червні 2025 року.

Наразі триває досудове розслідування.