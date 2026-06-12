У Тернополі через недотримання дистанції сталася ДТП: постраждала водійка

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілою сталася 12 червня близько 8:40 на вулиці Текстильній у Тернополі.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Volkswagen Golf не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з автомобілем Chevrolet Equinox, який рухався попереду в попутному напрямку.
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На місці аварії працювали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Унаслідок зіткнення травм зазнала кермувальниця Volkswagen Golf. Медики швидкої допомоги госпіталізували її до лікарні.
 
У водіїв обох транспортних засобів відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

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