У Тернополі через недотримання дистанції сталася ДТП: постраждала водійка

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілою сталася 12 червня близько 8:40 на вулиці Текстильній у Тернополі.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Volkswagen Golf не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з автомобілем Chevrolet Equinox, який рухався попереду в попутному напрямку.

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Унаслідок зіткнення травм зазнала кермувальниця Volkswagen Golf. Медики швидкої допомоги госпіталізували її до лікарні.

У водіїв обох транспортних засобів відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.