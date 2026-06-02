На Тернопільщині нетверезий мотоцикліст з пасажиркою потрапив у ДТП та втік з місця аварії

Слідчі Зборівського відділення поліції розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 1 червня близько 19:00 у селі Білоголови Залозецької громади.

За попередніми даними, 21-річний водій мотоцикла Lifan LF175-2E, рухаючись автодорогою Почаїв–Зборів, не впорався з керуванням. У результаті транспортний засіб з’їхав за межі проїзної частини та перекинувся в кювет.

Після аварії кермувальник залишив місце події. Про ДТП на спецлінію 102 повідомив випадковий свідок. Пасажирку мотоцикла, 20-річну дівчину, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування водія-втікача. Чоловіка також доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286¹ Кримінального кодексу України — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Досудове розслідування триває.