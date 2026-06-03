На Тернопільщині судитимуть підрядника через ймовірне привласнення коштів під час ремонту поліклініки

На Тернопільщині перед судом постане керівник підрядної організації, який, за версією слідства, незаконно заволодів бюджетними коштами під час ремонту медичного закладу в Бучачі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, чоловік очолював підприємство, яке виконувало ремонтні роботи в одному із закладів охорони здоров’я міста. Під час оформлення актів приймання виконаних робіт він нібито вказав недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведених робіт.

У результаті таких дій місцевому бюджету було завдано збитків майже на 200 тисяч гривень.

Прокурори Бучацької окружної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт. Разом із ним подано позов про відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Тернопільській області.