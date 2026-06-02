У Тернополі відбудеться масштабний благодійний забіг на підтримку реабілітації ветеранів

13 червня у Тернополі відбудеться великий спортивно-родинний захід «Активні парки з МХП». Організатори очікують понад 600 учасників не лише з міста, а й з інших населених пунктів. Головна мета події — підтримка українських військових.

Безкоштовні старти організовують компанія МХП, Благодійний фонд «МХП - Громаді» та ДУ «Агенція масового спорту України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Крім спортивної частини, на гостей заходу чекає благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок українського спорту, а також цікаві майстер-класи для дітей. Усі виручені кошти будуть спрямовані на реабілітацію військових у центрі NextStep.

Програма розрахована на будь-який рівень підготовки. Учасники можуть обрати свій старт:

для дорослих — біг на 1 км, 5 км та 10 км;

для прихильників скандинавської ходьби — 5 км;

для найменших учасників — дитячі забіги на 100 м, 300 м та 500 м.

Коли: 13 червня (субота),

Де: м. Тернопіль, парк Тараса Шевченка (площа поруч з пам'ятником Степану Бандері)

Участь безкоштовна, але кількість місць обмежена, тому попередня реєстрація є обов'язковою.

Долучайтеся разом із родиною, друзями та колегами. Це чудова нагода активно провести день, подбати про здоров’я та підтримати наших захисників!