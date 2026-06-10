У Чорткові під час нічного застілля чоловіка смертельно поранили ножем

Нічне застілля в одній із квартир Чорткова завершилося смертельною трагедією — внаслідок конфлікту один із чоловіків отримав ножове поранення та помер.

Повідомлення про пораненого чоловіка надійшло до поліції та швидкої 10 червня близько 01:45. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чортківського районного управління поліції.

За попередніми даними, загиблий — житель Чорткова 1979 року народження — разом із товаришем прийшов у гості до знайомого. Компанія вживала алкоголь, згодом до них приєдналася 34-річна жінка.

Під час застілля між господарем квартири та гостями виникла словесна суперечка на ґрунті ревнощів, яка переросла у конфлікт. У розпал сварки власник помешкання схопив ніж і вдарив одного з чоловіків у грудну клітку. Від отриманого поранення потерпілий загинув на місці. Ще один гість зазнав ножового поранення ноги.

Свідком інциденту стала жінка, яка перебувала в квартирі. Вона зателефонувала батькові, повідомивши про конфлікт, після чого той викликав швидку та поліцію. Медики не змогли врятувати життя потерпілого.

Правоохоронці затримали підозрюваного відповідно до ст. 208 КПК України. Ним виявився місцевий житель 1974 року народження, який із березня 2026 року перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.