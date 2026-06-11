У Тернополі на проспекті Степана Бандери автомобіль збив неповнолітню дівчинку

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У Тернополі на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілою неповнолітньою. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію поліції вчора, 10 червня, близько 16:40.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi A4 здійснив наїзд на місцеву жительку 2011 року народження. Встановлено, що дівчинка переходила проїзну частину в межах нерегульованого пішохідного переходу.
 
Унаслідок наїзду неповнолітня отримала тілесні ушкодження. Її було оперативно госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
 
Обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі встановлюють правоохоронці.
 
 

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