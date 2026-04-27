У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Андрію Гевку

На фасаді будинку на вул. Тернопільська, 8Г у Тернополі встановили меморіальну дошку на честь військовослужбовця Андрія Гевка. Андрій Гевко, 42-річний молодший сержант, командував відділенням дистанційного мінування у підрозділі безпілотних авіаційних комплексів. 5 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині він зазнав важкого поранення внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю. Попри зусилля медиків, 16 червня 2025 року захисник помер у лікарні в Дніпрі.

Вшанувати пам’ять воїна прийшли рідні, тернополяни та міський голова Сергій Надал. Пам’ятну таблицю освятили священнослужителі, після чого присутні вшанували загиблого хвилиною мовчання.

За словами Сергія Надала, меморіальна дошка є знаком вдячності громаді та нагадуванням про ціну, яку Україна платить за свободу.

Довідка (скорочено):

Андрій Гевко народився 18 грудня 1982 року в Ужгороді. Згодом родина переїхала на Тернопільщину, де він закінчив школу в Бережанах. Опанував фах взуттєвика у Львові, після чого проходив строкову службу в армії.

До лав ЗСУ був призваний у жовтні 2024 року та служив у 155-й окремій механізованій бригаді імені Анни Київської. Похований 20 червня 2025 року на Пантеоні Героїв у Тернополі. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя» та нагороджений орденом «Хрест Героя».