У Тернопільській області зростає захворюваність на ГРВІ

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив про актуальну епідемічну ситуацію із захворюваністю на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19 станом на 27 квітня 2026 року.

За підсумками останнього тижня рівень захворюваності становив 348,7 випадків на 100 тисяч населення, загалом зареєстровано 3551 випадок.

Фахівці відзначають зростання кількості хворих порівняно з попереднім тижнем приблизно на 11%. Особливо помітно збільшення серед дитячого населення, яке становить понад половину всіх пацієнтів. Серед інфікованих дітей значну частку складають школярі, а загальна тенденція вказує на подальше поширення респіраторних захворювань у цій віковій групі.

Протягом тижня до медичних закладів госпіталізували 80 осіб, з яких більшість — діти. Кількість госпіталізацій також зросла у порівнянні з попереднім періодом приблизно на 40%. Водночас лабораторно підтверджено один випадок COVID-19 серед дитини, що є поодиноким показником у структурі всіх ГРВІ.

У вірусологічній лабораторії було обстежено 31 пацієнта з підозрою на респіраторні інфекції. У частини з них виявлено риновірус та аденовірус, що підтверджує циркуляцію сезонних збудників у регіоні. У центрі зазначають, що ситуація перебуває під постійним епідеміологічним наглядом.