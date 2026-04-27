У Тернопільській області зростає захворюваність на ГРВІ

IMG 20260427 104045 364

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив про актуальну епідемічну ситуацію із захворюваністю на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19 станом на 27 квітня 2026 року.

За підсумками останнього тижня рівень захворюваності становив 348,7 випадків на 100 тисяч населення, загалом зареєстровано 3551 випадок. 

Фахівці відзначають зростання кількості хворих порівняно з попереднім тижнем приблизно на 11%. Особливо помітно збільшення серед дитячого населення, яке становить понад половину всіх пацієнтів. Серед інфікованих дітей значну частку складають школярі, а загальна тенденція вказує на подальше поширення респіраторних захворювань у цій віковій групі.
 
Протягом тижня до медичних закладів госпіталізували 80 осіб, з яких більшість — діти. Кількість госпіталізацій також зросла у порівнянні з попереднім періодом приблизно на 40%. Водночас лабораторно підтверджено один випадок COVID-19 серед дитини, що є поодиноким показником у структурі всіх ГРВІ.
 
У вірусологічній лабораторії було обстежено 31 пацієнта з підозрою на респіраторні інфекції. У частини з них виявлено риновірус та аденовірус, що підтверджує циркуляцію сезонних збудників у регіоні. У центрі зазначають, що ситуація перебуває під постійним епідеміологічним наглядом.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню