На трасі Доманове–Чернівці автівка зіткнулася з автопоїздом, пасажира госпіталізовано

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 6 квітня близько 15:00 у селі Кровинка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції.

Попередньо встановлено, що на автодорозі Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече водій зі Тернополя, керуючи автомобілем Skoda Fabia, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Унаслідок цього транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом у складі тягача Volvo FH 13.440.