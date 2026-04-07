На трасі Доманове–Чернівці автівка зіткнулася з автопоїздом, пасажира госпіталізовано

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 6 квітня близько 15:00 у селі Кровинка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції.

Попередньо встановлено, що на автодорозі Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече водій зі Тернополя, керуючи автомобілем Skoda Fabia, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Унаслідок цього транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом у складі тягача Volvo FH 13.440.

Внаслідок аварії травмувався пасажир легкового автомобіля — його госпіталізували бригадою швидкої допомоги.

За попередніми даними, водії обох транспортних засобів були тверезі. Водночас у них відібрали зразки крові для проведення відповідної експертизи. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, триває перевірка.

