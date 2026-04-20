У Великих Гаях неповнолітня водійка спричинила перекидання авто: троє дітей у лікарні

19 квітня у селі Великі Гаї на ґрунтовій польовій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх. За попередньою інформацією, 14-річна жителька Тернополя керувала автомобілем ВАЗ 2101. Під час руху дівчина не впоралася з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

У салоні автомобіля перебували ще троє неповнолітніх пасажирів. У результаті аварії кермувальниця та двоє її товаришів, 2010 та 2011 років народження, отримали численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу. Ще один хлопець, який також був у машині, не постраждав.

Правоохоронці наголошують, що допуск дітей до керування транспортними засобами є грубим порушенням законодавства та становить серйозну загрозу для життя і здоров’я. Відсутність необхідних навичок, досвіду та здатності адекватно реагувати в критичних ситуаціях значно підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками.