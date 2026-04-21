Сімох учасників мережі збуту кратому на Тернопільщині судитимуть

На Тернопільщині завершили розслідування щодо діяльності групи, яка займалася збутом кратому. Обвинувальний акт стосовно семи учасників уже скеровано до суду. Як повідомляє обласна прокуратура, йдеться про частину організованої мережі наркоторговців, до якої загалом входили 29 осіб по всій Україні. Їхню діяльність викрили у жовтні 2025 року. За даними слідства, учасники групи реалізували до 10 тонн кратому на суму понад 60 мільйонів гривень на «чорному ринку».

Серед обвинувачених із Тернополя — четверо осіб, які діяли у складі організованої групи, та ще троє, що співпрацювали з ними.

Правоохоронці встановили, що саме в Тернополі вперше зафіксували продаж кратому — подрібненого листя рослини Mitragyna speciosa. Речовину збували під виглядом чаю в закладах харчування та спортзалах, орієнтуючись переважно на молодь. Канали розповсюдження включали інтернет, месенджер Telegram і місцеві кафе.

Під час обшуків у фігурантів вилучили продукцію орієнтовною вартістю близько 2 мільйонів гривень.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1, 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.