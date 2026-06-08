На Тернопільщині рятувальники врятували бика, який впав у вигрібну яму

У селі Кальне Козівської громади на Тернопільщині рятувальники провели незвичну операцію з порятунку великої рогатої худоби. Допомоги потребував бик, який випадково впав у вигрібну яму та не міг самостійно вибратися з пастки.

Інцидент стався на території приватного господарства. Через значну вагу тварини власники не змогли власними силами підняти її на поверхню, тому звернулися по допомогу до рятувальників.

На місце події оперативно прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Використовуючи спеціальне обладнання та дотримуючись заходів безпеки, вони провели роботи з підйому тварини.

Завдяки професійним діям рятувальників тварину успішно підняли на поверхню. Після порятунку бик не потребував невідкладної ветеринарної допомоги та був переданий власникам.