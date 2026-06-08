На Тернопільщині шахрай виманив у пенсіонерки понад 150 тисяч гривень, пообіцявши допомогти її зниклому безвісти сину

78-річна жителька Золотниківської громади на Тернопільщині стала жертвою цинічної шахрайської схеми. Жінка віддала незнайомцеві 70 тисяч гривень та 2 тисячі доларів США, повіривши його обіцянкам допомогти синові, який з 2022 року вважається зниклим безвісти.

До пенсіонерки приїхав чоловік, який представився волонтером та показав посвідчення. Він повідомив, що її син нібито знайшовся і перебуває на лікуванні на тимчасово окупованій території. Зловмисник запевнив, що може передати чоловікові особисті речі та посприяти в його лікуванні.

Для цього, за словами псевдоволонтера, потрібно було зібрати передачу та передати 4 тисячі доларів на медичні потреби. Такої суми жінка не мала, тому віддала всі свої заощадження — 70 тисяч гривень і 2 тисячі доларів США.

Поки потерпіла готувала речі для передачі, аферист поцікавився адресою ще однієї місцевої жительки, син якої також вважається зниклим безвісти. Він заявив, що має добрі новини і для неї. Однак, отримавши дзвінок від першої жертви про готовність передачі, повернувся до неї, забрав речі та гроші й зник. До другої жінки більше не навідувався.

Лише згодом пенсіонерка зрозуміла, що стала жертвою шахрая, який скористався її болем і надією на повернення рідної людини, та звернулася до поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився уродженець Миколаївщини, який проживав у матері на Чортківщині. Чоловік уже неодноразово був судимий за майнові злочини та крадіжки, а також перебував у розшуку за шахрайство, скоєне у Миколаївській області у 2025 році.

За даними слідства, після отримання грошей від пенсіонерки фігурант поїхав до сусідньої області, де придбав автомобіль Renault Kangoo. Після повернення на Тернопільщину його затримали працівники карного розшуку.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.