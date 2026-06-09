На Кременеччині внаслідок зіткнення мотоциклів постраждали двоє водіїв

7 червня близько 20:40 у селі Лідихів Кременецького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох мотоциклів.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та працівники сектору реагування патрульної поліції. Попередньо встановлено, що поблизу місцевого ставу зіткнулися мотоцикли Forte 250 Cross та Lifan KP200.

За кермом одного з транспортних засобів перебував 17-річний житель села. Унаслідок аварії обидва водії отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих госпіталізували до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Для встановлення обставин події у водіїв відібрали зразки крові на вміст алкоголю. Причини та деталі дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі поліції.