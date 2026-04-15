У Тернополі вшанували полеглих воїнів 35-го батальйону та освятили меморіальні плити

У Тернополі, на території міського кладовища поблизу села Довжанка, відбулося освячення ікони Іоанна Хрестителя та меморіальних плит із іменами загиблих воїнів 35-го окремого стрілецького батальйону. Захід приурочили до четвертої річниці створення підрозділу.

У спільній молитві та церемонії покладання квітів взяли участь Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, представники духовенства, керівництво міста й області, військовослужбовці батальйону, родини захисників і захисниць, а також близькі полеглих Героїв.

Під час звернення до присутніх міський голова Тернополя Сергій Надал підкреслив, що батальйон сформували на початку повномасштабного вторгнення росії з відважних добровольців, які стали на захист України.

«35-й окремий стрілецький батальйон створений чотири роки тому з хоробрих і рішучих жителів нашої громади різного віку та різної професії, більшість з яких не були професійними військовими. Але вони прийшли за покликом серця, щоб захистити своє місто і свою країну. Підрозділ став гордістю нашого міста, брав безпосередню участь у боях під Бахмутом, на Куп’янському та Сіверському напрямках, у Курській операції, тримав оборону на Сумщині. Завжди з честю і гідністю виконував усі бойові завдання, - наголосив Сергій Надал. - Висловлюю щиру вдячність кожному бійцю батальйону за те, що зупинили окупанта та зберегли незалежність України. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю всіх воїнів, які загинули у цій війні».