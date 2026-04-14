На Теребовлянщині зіткнулися BMW і Toyota: є постраждалі

13 квітня на Теребовлянщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

Близько 21:20 на автодорозі М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» водій автомобіля BMW-318 не обрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з автомобілем Toyota Corolla, який їхав попереду в попутному напрямку.

Унаслідок аварії травми та забої отримали водії обох транспортних засобів. Усіх кермувальників доставили для відбору зразків крові з метою перевірки на вміст алкоголю.

Наразі слідчі поліції встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.