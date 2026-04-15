На Бережанщині сталася аварія з мотоциклом: травмовано двох людей

До реанімації бригада екстреної медичної допомоги доставила 20-річну мешканку Бережанської громади з численними травмами, отриманими внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталася 14 квітня близько 2:00 ночі в селі Біще. Під час виїзду слідчо-оперативної групи Бережанського відділу поліції встановлено, що постраждала була пасажиркою мотоцикла.

За попередніми даними, водій двоколісного транспортного засобу KOVI 250-ST не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з дерев’яною огорожею. Унаслідок удару травми отримали як кермувальник, так і пасажирка — обох госпіталізували до медичних закладів.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.