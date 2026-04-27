10-річний велосипедист у реанімації після зіткнення з Peugeot

У селі Настасів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю десятирічного хлопчика. Інцидент трапився 25 квітня — дитина, керуючи велосипедом, потрапила під колеса автомобіля марки Peugeot. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Постраждалого з численними забоями та переломами госпіталізували до реанімаційного відділення.

Працювала слідчо-оперативна група Тернопільський відділ поліції №2. У ході перевірки правоохоронці встановили, що хлопчик, рухаючись на велосипеді, не надав перевагу в русі, що й призвело до зіткнення з автомобілем.

У водія авто відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.