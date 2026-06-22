У Кременці 16-річний мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення зі Skoda Octavia

21 червня близько 19:00 у Кременці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та легкового автомобіля, внаслідок якої травмувався неповнолітній водій.

За попередньою інформацією правоохоронців, 16-річний кермувальник мотоцикла Honda під час виконання обгону зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia. У цей момент водій легковика здійснював маневр повороту ліворуч.

У результаті зіткнення неповнолітній мотоцикліст отримав численні тілесні ушкодження. Бригада екстреної медичної допомоги доставила потерпілого до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці проводять досудове розслідування та з'ясовують усі деталі дорожньо-транспортної пригоди.