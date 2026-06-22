У Тернополі поліція втрутилася у сімейний конфлікт: чоловіка доставили до лікарні

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22 червня 2026 року на лінію 102 звернувся місцевий житель і повідомив, що його син влаштував сварку, штовхав батька та пошкоджував майно у квартирі.

Також заявник зазначив, що, за словами родичів, чоловік міг перебувати під дією наркотичних речовин, перебуває на обліку у спеціалізованому закладі та потребує медичної допомоги.

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На місце події прибули співробітники підрозділу протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції разом із бійцями роти поліції особливого призначення. Вони зупинили конфлікт і забезпечили безпеку всіх учасників інциденту.
 
Згодом медики екстреної допомоги оглянули чоловіка та госпіталізували його до профільного медичного закладу.
 
Наразі поліція проводить перевірку та встановлює всі обставини події.
 
 

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