У Тернополі поліція втрутилася у сімейний конфлікт: чоловіка доставили до лікарні

22 червня 2026 року на лінію 102 звернувся місцевий житель і повідомив, що його син влаштував сварку, штовхав батька та пошкоджував майно у квартирі.

Також заявник зазначив, що, за словами родичів, чоловік міг перебувати під дією наркотичних речовин, перебуває на обліку у спеціалізованому закладі та потребує медичної допомоги.

На місце події прибули співробітники підрозділу протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції разом із бійцями роти поліції особливого призначення. Вони зупинили конфлікт і забезпечили безпеку всіх учасників інциденту.

Згодом медики екстреної допомоги оглянули чоловіка та госпіталізували його до профільного медичного закладу.

Наразі поліція проводить перевірку та встановлює всі обставини події.