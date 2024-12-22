Різдвяний ярмарок у Open Space Ternopil

Цього року в Open Space Ternopil відбудеться дводенний Різдвяний ярмарок — місце, де панує святкова атмосфера, тепло й радість!
На вас чекають незабутні моменти:
🟢 унікальні handmade-подарунки від місцевих майстрів
🟢 смачні святкові частування
🟢 розваги для дітей і дорослих
🟢 майстер-класи, воркшопи та лекції для підприємців
🟢 дитяча кімната та багато сюрпризів!
📍 Де: Open Space Ternopil (М. Тернопіль. вул.Доли, 9)
🗓️ Коли: 21-22 грудня
🕒 Час: з 11:00 до 16:00
Вхід вільний
Захід організовує Тернопільська міська рада у партнерстві з центром підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі на базі Open Space Ternopil.
Обов’язково завітайте — ми вас чекаємо!