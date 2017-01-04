Останні новини

Депутат Турський і компанія не полишає спроб забрати землі у жителів Мшанця?

turskyi 017В серпні минулого року широкого розголосу набула історія про те, як чотирнадцять мешканців Тернополя, серед яких і депутат Тернопільської міської ради Ігор Турський з багаточисельною родиною намагалися отримати у власність 28 га людських пасовищ на території Мшанецької сільської ради Зборівського району.

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Де справедливість? У воїна АТО з Тернопільщини хочуть забрати батьківську землю

20160930 105641 129 грудня у Тернопільському апеляційному суді мало відбулося засідання у справі солдата АТО Максима Кравченка та його рідної сестри Лавриненко Тетяни. Максим з перших днів війни пішов на фронт. Перед тим був на Майдані.

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Водій мікроавтобуса збив на смерть 36-річного пішохода

DTP zyma7На трасі Львів-Тернопіль трапилася смертельна аварія.

Вчора, 25 грудня, приблизно о 02:00 на трасі Львів-Тернопіль поблизу с. Велика Вільшаниця, що у Золочівському районі, водій мікроавтобуса збив пішохода, який від отриманих травм помер на місці.

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Новини тернополян

Тернополян запрошують взяти участь у новому соціальному проекті
Четвер, 22 грудня 2016
Thumbnail Нещодавно в Україні запрацював унікальний інформаційний проект «Ідеальний паблік».
Звідки мільйони у Петра Гадза або слід грошей Януковича на Тернопільщині…
П'ятниця, 25 листопада 2016
Thumbnail До редакції нашого інтернет–видання невідомі патріоти надіслали копію вельми цікавого (фактично, конфіденційного) документу. Це витяг про юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю...
Сучасні технології в мотивації персоналу: навчальний захід рівня МВА відбудеться у Тернополі
П'ятниця, 18 листопада 2016
Thumbnail У більшості керівників є проблема – як змотивувати персонал. Залучення і утримання цінних співробітників стає часом критичним фактором успіху бізнесу.
Корупційні схеми при закупівлі шкільних автобусів
Четвер, 03 листопада 2016
Thumbnail На скриньку нашого інтернет-видання надійшов лист наступного змісту. Натрапив я оце нещодавно випадково на новину від Збаразької РДА http://narodne-slovo.te.ua/…/za-suchasnymy-znannyamy-novym…/ про закупівлю...
Підтримаємо кримськотатарських правозахисників та активістів!
Вівторок, 11 жовтня 2016
Thumbnail Прямо в Москві, недалеко від Кремля, активісти вивісили плакати з фотографією зниклого кримськотатарського правозахисника Ервіна Ібрагімова, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до викрадань...
Твій день кар’єри «PROFіT DAY»
Неділя, 09 жовтня 2016
Thumbnail Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодіжний центр працевлаштування» за підтримки Міністерства молоді та спорту України у вересні-листопаді 2016 року проводить проект Молодіжні ярмарки...
Незвичний кліп українського гурту стрімко набирає популярність в мережі
П'ятниця, 07 жовтня 2016
Thumbnail Український гурт The Fraskos підняв актуальні соціально-філософські питання у своїй дебютній пісні «Dreambox» та відео до неї.
Тернопільська суддя Сидорук: не дай Бог потрапити до її рук!
Четвер, 29 вересня 2016
Thumbnail До редакції «Часопису» надійшов лист наступного змісту. Я – приватний підприємець, абсолютно не публічна людина і, практично, завжди намагаюся всі свої проблеми (а їх у сучасних горе-бізнесменів чимало)...
ПРОЕКТ регіональної програми «Ліси Тернопільщини» до 2020 року
П'ятниця, 23 вересня 2016
Thumbnail Пропонуємо вашій увазі проект Регіональної програми «Ліси Тернопільщини» на період 2016-2020 роки, розроблений Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

Економіка

Ялинкові прикраси з України по всьому світу
Thumbnail Фабрика ялинкових прикрас ТОВ «Орбітал», яка знаходиться у Теребовлі, експортувала за кордон...
В Тернополі закрили незаконний гральний бізнес
Thumbnail Чоловік організував незаконний гральний бізнес, який діяв під виглядом інтернет-кафе.
Як під час свят працюватимуть Центри обслуговування платників податків
Thumbnail Графік роботи Центрів обслуговування платників податків у період Новорічно-Різдвяних свят.
Нардеп Михайло Головко поділився своїми думками про прийнятий держбюджет на 2017 рік
Thumbnail Народний депутат України від Тернопільщини Михайло Головко поділився своїми міркуваннями про...
Проїзд у громадському транспорті Тернополя зросте
Thumbnail У Тернополі набуває актуальності зміна тарифу на проїзд у громадському транспорті. Днями...

Політика

Активісти вимагають націоналізувати підприємства Ахметова
Thumbnail Голова ГО «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський закликав долучатись до акцій протесту з вимогою...
І знову в епіцентрі подій залозецькі вибори
Thumbnail Менше доби залишилось до початку виборів голови та депутатів Залозецької об’єднаної...
Як дерибанять землю біля старого Сільпо на 15 квітня
Thumbnail Не так давно Бізнес Компаньйон писав про те, як земельна комісія міської ради одноголосно...
На Тернопільщині партія влади порушує закон?
Thumbnail Цими вихідними партія влади зазнала повного фіаско на виборах до Борщівської об’єднаної...
Стало відомо, що приховує головний земельник області Мартинюк та чому учасникам АТО не дають земельних ділянок. 
Thumbnail Тернопіль на межі вибуху. Бійці АТО погрожують керівництву області акціями протесту, якщо їм не...

Суспільство

Тернополянам пояснили, чому у місті не було світла
Thumbnail Без світла сьогодні перебувала більша частина мешканців Тернополя та частково навколишніх сіл.
Телефонний «жарт» зупинив роботу районного суду
Thumbnail Дзвінок від невідомого чоловіка про замінування Бучацького районного суду надійшов на лінію «112» 3...
Через грип в області закрито 18 навчальних закладів
Thumbnail Епідситуація із захворюваності на грип та ГРВІ в області залишається нестійкою, але...
П’яні молодики викрали рекламний щит
Thumbnail Із заявою про зникнення рекламного банера до Монастириського відділення поліції звернувся...
Допоможіть встановити особу! Потерпілий загинув від отриманих травм
Thumbnail 28 грудня близько 19:00 у Тернополі на вулиці Живова, навпроти автовокзалу, водій автомобіля...