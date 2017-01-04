Депутат Турський і компанія не полишає спроб забрати землі у жителів Мшанця?
В серпні минулого року широкого розголосу набула історія про те, як чотирнадцять мешканців Тернополя, серед яких і депутат Тернопільської міської ради Ігор Турський з багаточисельною родиною намагалися отримати у власність 28 га людських пасовищ на території Мшанецької сільської ради Зборівського району.
Де справедливість? У воїна АТО з Тернопільщини хочуть забрати батьківську землю
29 грудня у Тернопільському апеляційному суді мало відбулося засідання у справі солдата АТО Максима Кравченка та його рідної сестри Лавриненко Тетяни. Максим з перших днів війни пішов на фронт. Перед тим був на Майдані.
Традиційне «Свято Маланки» відбудеться на Тернопільщині
«Свято Маланки» щороку відбувається у ніч з 13 на 14 січня на Борщівщині. Театралізоване дійство збирає тисячі людей, які з’їжджаються сюди звідусіль.
П’яний водій наїхав на двох людей, жінка загинула
В Тернополі п’яний водій збив двох людей. Одна наразі перебуває у важкому стані в лікарні, інша – молода жінка загинула на місці.
Нардеп Михайло Головко поділився своїми думками про прийнятий держбюджет на 2017 рік
Народний депутат України від Тернопільщини Михайло Головко поділився своїми міркуваннями про прийнятий державний бюджет на 2017 рік.
Власник підприємства «Бучачхлібпром» у «чорному списку» Антимонопольного комітету
Відомий тернопільський аграрій, Герой України Петро Гадз потрапив у «чорний список» Антимонопольного комітету України.
Водій мікроавтобуса збив на смерть 36-річного пішохода
На трасі Львів-Тернопіль трапилася смертельна аварія.
Вчора, 25 грудня, приблизно о 02:00 на трасі Львів-Тернопіль поблизу с. Велика Вільшаниця, що у Золочівському районі, водій мікроавтобуса збив пішохода, який від отриманих травм помер на місці.
Депутати тиснуть на єдину тернопільську незалежну радіостанцію
18 років тому саме 20 грудня 1998 року в Україні запрацювало радіо «Українська хвиля» (“Ух-радіо”). “Ух-радіо” — єдина місцева радіостанція, яка залишилась мовити в місті.