На місці скандального клубу «Лас –Вегас» ведеться будівництво

clubЗа інформацією нашого інтернет-видання, на  вулиці  Братів Гжицьких , 3  у Тернополі незабаром розпочнеться будівництво. Саме на цьому місці з початком  нульових почав функціонувати  скандально відомий нічний клуб «Лас-Вегас», який у 2011 році змінив назву на «Бомба», а у 2018 на «Pulse».

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Якщо попервах  цей заклад вважався  у місті більш-менш пристойним (хоча існування нічного клубу в спальному районі- це вже непристойність), то з роками він перетворився у справжній трешовий гадючник з постійними п’яними мордобоями,  дикими вересками,  розпустою, наркопритонами та антисанітарією навколо будівлі. І так могло  тривати по 5-6 разів на тиждень. Не дивно, що кількість скарг на роботу закладу, як і кількість правопорушень,  нараховувалась десятками за рік. Мешканці прилеглих будинків в прямому сенсі «перехрестились» , коли клуб припинив існування.  Люди сподіваються, що їх  стражданням  прийшов кінець і на вулиці Братів Гжицьких,3 збудують щось більш сучасне та  значуще.Наразі ж на місці одіозного клубу триває демонтаж старого приміщення.cluneee

 Відео  за посиланням

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