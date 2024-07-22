На місці скандального клубу «Лас –Вегас» ведеться будівництво

За інформацією нашого інтернет-видання, на вулиці Братів Гжицьких , 3 у Тернополі незабаром розпочнеться будівництво. Саме на цьому місці з початком нульових почав функціонувати скандально відомий нічний клуб «Лас-Вегас», який у 2011 році змінив назву на «Бомба», а у 2018 на «Pulse».

Якщо попервах цей заклад вважався у місті більш-менш пристойним (хоча існування нічного клубу в спальному районі- це вже непристойність), то з роками він перетворився у справжній трешовий гадючник з постійними п’яними мордобоями, дикими вересками, розпустою, наркопритонами та антисанітарією навколо будівлі. І так могло тривати по 5-6 разів на тиждень. Не дивно, що кількість скарг на роботу закладу, як і кількість правопорушень, нараховувалась десятками за рік. Мешканці прилеглих будинків в прямому сенсі «перехрестились» , коли клуб припинив існування. Люди сподіваються, що їх стражданням прийшов кінець і на вулиці Братів Гжицьких,3 збудують щось більш сучасне та значуще.Наразі ж на місці одіозного клубу триває демонтаж старого приміщення.

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