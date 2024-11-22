У Тернополі відкрили перший екохаб – важливий крок до сталого розвитку

22 листопада у бізнес-просторі «Open Space Ternopil» відбувся захід «GoGreen Ternopil: Творча Подорож», що став стартом для першого екохабу міста.

Подія проходила у рамках програми ПРООН «Мери за економічне зростання», яка сприяє зеленим ініціативам.

Участь у заході взяли представники влади, громадські організації, бізнес і молодь. Міський голова Сергій Надал наголосив на важливості проєкту:

«Тернопіль стає ще більш зеленим і комфортним. Екохаб стане осередком ідей та інновацій, які зроблять наше місто ще кращим».

Під час події представили портфоліо сталих міських перетворень і проєкти-переможці конкурсу «Green Innovation Challenge».

Нагадаємо, у 2021 році Тернопіль став одним із переможців конкурсу «Портфельний підхід до муніципальних перетворень», що реалізується ЄС та ПРООН. Місто активно впроваджує цей підхід, розвиваючи сталу міську інфраструктуру.