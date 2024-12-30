Богдана Бутковського обрано головою Тернопільської обласної ради

30 грудня на другому пленарному засіданні восьмої сесії Тернопільської обласної ради VII скликання депутати обрали нового голову ради.
Одностайним рішенням 45 депутатів посаду очолив представник фракції ВО «Свобода» Богдан Бутковський.
Після оголошення результатів таємного голосування новообраний голова склав присягу посадової особи місцевого самоврядування.
Біографічна довідка
Богдан Бутковський народився 12 травня 1986 року в Тернополі. За освітою – історик, активний громадський діяч і ветеран війни. Брав участь у Революції Гідності, а з 2014 року – в російсько-українській війні. За вагомі заслуги перед Україною нагороджений «Золотим Хрестом» від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Раніше обіймав посаду директора Тернопільського обласного молодіжного методичного центру. Член Всеукраїнського об’єднання «Свобода».