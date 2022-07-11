Того ж вечора на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, в межах селища Велика Березовиця, зіткнулися дві іномарки. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mercedec Benz врізався в автівку попереду.                                                                                                       1WhatsApp Image 2022 07 11 at 10.01.20 1

Удар відбувся в той момент, як кермувальник Ford Sierra зупинився на світлофорі. На момент аварії в салоні Ford Sierra перебувала вагітна жінка. Її з травмами госпіталізували до лікарні.                                                                                                                                                                                                        1WhatsApp Image 2022 07 11 at 10.01.33 1

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 10 липня на вулиці Львівській. Водій Volvo 740, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався в безпечному русі і допустив зіткнення з ВАЗ-2109.                                                                                                                                                           1WhatsApp Image 2022 07 11 at 10.01.33

В результаті удару за меддопомогою зверталися обидва кермувальники та пасажир.

У всіх водіїв - учасників ДТП, слідчі взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

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