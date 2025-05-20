Дві аварії за один вечір на Тернопільщині: один загиблий, одного госпіталізовано

19 травня на території Тернопільської області сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких одна людина загинула, а іншу — госпіталізували до лікарні.

Перше повідомлення про аварію надійшло до Підволочиського відділення поліції приблизно о 19:30 від бригади швидкої допомоги. На місце виїхала слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ-2105, рухаючись у напрямку села Кошляки зі сторони Голоток, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. 22-річного водія з численними переломами та забоями доправили до лікарні. За попередньою інформацією, під час аварії він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Інша трагедія сталася того ж вечора на Лановеччині. Близько 19:45 водій Mitsubishi Kolt, мешканець Кременецького району, на трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», в межах села Старий Вишнівець, виїхав за межі дороги та наїхав на пішохода 1979 року народження. Внаслідок зіткнення чоловік із Тернополя загинув на місці. Після цього автомобіль за інерцією врізався у припарковану машину.

За обома випадками правоохоронці Головного управління Нацполіції в Тернопільській області розпочали кримінальні провадження. В обох водіїв відібрано зразки крові для аналізу на алкоголь. Слідство триває.