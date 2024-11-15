Шкробот мешкає у будинку в парку “Загребелля” на ділянці з кримінальної справи

У Тернополі правоохоронці провели гучне затримання. На хабарі погорів головний лікар КНП «Тернопільськa облaснa клінічнa психоневрологічнa лікaрня» Володимир Шкробот.

У Тернополі давно ходять легенди про шалені статки Володимира Васильовича. Politerno поспілкувалося з представниками бізнесу Тернополя щодо активів головного лікаря психлікарні. Кілька наших співрозмовників запевнили, що, окрім медичної практики та приміщень під надання відповідних послуг на вулиці Степана Бандери, Володимир Шкробот активно займається будівництвом. Щоправда, за даними джерел, в цьому бізнесі у нього все записано на підставних осіб. Тож, поки що, це чутки.

А де ж мешкає цей відмий своїми «графськими» повадками керівник «комунального некомерційного підприємства», запитає тернополянин?

У декларації Володимира Шкробота вказана наступна нерухомість:

– квартира площею 117 кв. м., яка знаходиться на Івана Франка у відомому тернополянам обкомівському будинку;

– три земельні ділянки, дві з яких чомусь не внесені у реєстр нерухомості;

– житловий будинок поблизу Старого парку на 112 кв.м. та ділянка під ним.

На дружину головного лікаря Світлану Іванівну записані два будинки на 317,4 та 362,3 кв.м. – у селі Ходосівка під Києвом (складається з двох будівель) та у Тернополі.

Також на неї записані дві земельні ділянки (одна під будинком в Ходосівці) та дві квартири, одна з яких точно у Києві.

То ж де мешкає сім’я Шкроботів? Відповідаємо – у парку Загребелля. Не дивуйтеся, саме там і, вочевидь, на пані Світлані значиться ділянка під цим помешканням, але вона чомусь не вказана у реєстрі нерухомості. Знайшли ми її випадково.

Адреса цього будинку зазначена як Приміська, хоча знаходиться він безпосередньо на вулиці Яблуневій на одній із записаних на пані Світлану ділянок.

Як бачимо, дати державної реєстрації права власності немає

Поруч із заповідною ділянкою Шкроботів знаходиться ще одна «золота» ділянка – заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Віктора Івановича Білецького, який працював у цьому відомстві до 2021 року. Саме у 2021 році ділянка й була оформлена на ексгеокадастрівця.

А ось власне і сам будинок Шкроботів:

Таємність цього помешкання – записане на дружину Володимира Шкробота і не зазначена в реєстрі ділянка – цілком зрозуміла.

Свого часу обидві ділянки – 6110100000:01:011:0067 та 6110100000:01:011:0068 – фігурували у кримінальному провадженні № 12014210010000324 від 29 січня 2014 року щодо підробки документів та зловживання владою або службовим становищем.

3 лютого 2021 року під час 5-го пленарного засідання І-ї сесії Тернопільської обласної ради було прийняте рішення щодо погодження «Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Загребелля», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів». Рішення під заголовком «Про парк «Загребелля» так і не було опубліковане. Наш журналіст робив кілька запитів, і якщо на перший відповідь ще надали, то другий був проігнорований.

Ця скандальна «організація території» легалізувала дерибан низки ділянок парку «Загребелля», котрі, як бачимо, опинилися у власності нечистих на руку чиновників.

За інформацією Politerno