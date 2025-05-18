Тернопіль у ТОП -5 лідерів цифрової трансформації України

Міністерство цифрової трансформації України опублікувало результати вимірювання цифровізації регіонів та громад за І квартал 2025 року. Тернопільська область упевнено увійшла до трійки лідерів серед усіх областей України, демонструючи системний підхід до впровадження цифрових інновацій.

За результатами дослідження, Тернопільщина набрала 42 бали зі 100 можливих, поступившись лише Дніпропетровській та Львівській областям, які отримали по 43 бали. Особливо вражає той факт, що при середньому показнику Індексу цифрової трансформації регіонів в Україні у 30 балів, Тернопільська область демонструє результат на 40% вищий від загальнодержавного.

Тернопільська громада — у п'ятірці цифрових лідерів України

Якщо говорити про цифровізацію на рівні громад, то Тернопільська міська громада з показником 60,35 балів зі 100 можливих займає третє місце в Україні, поступаючись лише Криворізькій (62,97) та Вінницькій (62,75) громадам. Це особливо вражає на фоні середнього показника для громад по Україні, який становить лише 16 балів.

Тернопільська громада значно випереджає більшість сусідніх західноукраїнських громад, а також показує систематичну роботу у різних напрямках цифрової трансформації. Особливо високі показники місто демонструє у сферах цифрової економіки (59,94 бали), цифрових технологій для бізнесу (69,7) та цифровізації публічних послуг (69,96).

Від економіки до спорту: цифровізація всіх сфер життя

Особливо варто відзначити прогрес Тернополя у впровадженні цифрових рішень у різні сфери міського життя:

- Електронна демократія — 100 балів

- Відкриті дані — 100 балів

- Paperless (безпаперовий документообіг) — 86,56 балів

- Цифровізація транспортної інфраструктури — 85,57 балів

- Розвиток цифрової грамотності населення — 84,85 балів

"Тернопіль стає справжнім локомотивом цифрових перетворень у західному регіоні України, демонструючи приклад системного підходу до цифровізації різних галузей міського життя", — зазначила Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції, коментуючи результати дослідження.

Зміцнення ІТ-сектору та розвиток цифрових навичок

Важливим фактором успіху Тернополя є розвиток ІТ-сектору та впровадження цифрових рішень для бізнесу. Місто активно працює над створенням сприятливих умов для технологічних компаній, що відображається у показнику "Розвиток підприємств ІТ-сектору в громаді" — 50,19 балів.

Значну увагу міська влада приділяє і розвитку цифрових навичок населення — 52,89 балів, що суттєво вище за середній показник по Україні. Це включає як базову цифрову грамотність, так і розвиток спеціалізованих навичок у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Шлях до повної цифровізації: виклики та перспективи

Попри вражаючі успіхи, Тернопіль, як і будь-яке місто на шляху цифрової трансформації, стикається з певними викликами. Подальшого вдосконалення потребують напрямки кібербезпеки (15,24 бали) та розвитку талантів у галузі ІКТ (23,26 балів).

Відкритість процесів цифровізації іноді породжує і ситуації, які потребують покращення. Нещодавно програма «Прозорі міста» від Transparency International Ukraine виявила певні неточності в інформації на офіційному сайті Тернопільської міськради. Цей випадок показує, що на шляху до прозорості та відкритості даних важливо дотримуватися найвищих стандартів доброчесності та достовірності інформації.

Міська рада вже відреагувала на ситуацію і працює над удосконаленням внутрішніх процедур контролю за публікацією інформації. "Ми розуміємо, що справжня цифровізація — це не лише технології, але й культура відкритості та доброчесності. Над цим ми працюємо щодня", — зазначили у міській раді.

Амбітні плани на майбутнє

Тернопільська міська громада не планує зупинятися на досягнутому. У планах — подальше впровадження цифрових рішень у всі сфери міського життя, розвиток електронних послуг для громадян, покращення цифрової інфраструктури та підвищення рівня кібербезпеки.

Наступним етапом стане впровадження інтегрованих цифрових рішень та платформ, які об'єднають різні міські сервіси в єдину екосистему, що дозволить громадянам швидше та зручніше отримувати необхідні послуги.

Визнання досягнень Тернополя на державному рівні — це не лише привід для гордості, але й стимул для подальшого розвитку. Місто рухається правильним шляхом, поєднуючи інновації з відповідальним підходом до впровадження цифрових рішень, і має всі шанси стати справжнім смарт-містом європейського рівня.